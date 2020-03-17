  • BIST 86.773
  • Altın 307,691
  • Dolar 6,4297
  • Euro 7,1638
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Lefkoşa'da adam vurma! (Gelişme)

» »
Lefkoşa'da adam vurma! (Gelişme)
Lefkoşa'da adam vurma! (Gelişme)

Dün akşam, Küçük Kaymaklı’da Vedat Baltacı’nın vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğuna inanılan 5 kişi ise tutuklanırken, meselede zanlı olarak görülen V.B. ise halen aranmaktadır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre olayda yaralanan Vedat Baltacı ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arif Alasya yazdı...Bir yıl dönümü yazısı17 Mart 2020 Salı 09:40
  • Erkut Yılmabaşar yazdı...Detay 7 yaşında ve taraf olmak17 Mart 2020 Salı 09:15
  • Taner Ulutaş yazdı...Bugün çocuğumuz ‘Detay’ın doğum günü17 Mart 2020 Salı 08:40
  • ALO 171, 57 yerde denetim yaptı 11 yerde ceza kesti17 Mart 2020 Salı 00:54
  • Çalışanlarını zaman zaman ödeyen Akpınar, bankalara çağrı yaptı17 Mart 2020 Salı 00:32
  • Londra'dan gelen vatandaşlar için PGM'ye talimat16 Mart 2020 Pazartesi 23:54
  • Tatar:Siyaseti bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi lazım16 Mart 2020 Pazartesi 23:50
  • Atun : “Acil Ekonomik tedbirlere ihtiyaç var”16 Mart 2020 Pazartesi 22:29
  • Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda seçimin ertelenmesi konusu ele alınacak16 Mart 2020 Pazartesi 20:55
  • Kurallara uymayanları ihbar için numaralar açıklandı... İşte o ihbar telefonları...16 Mart 2020 Pazartesi 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti