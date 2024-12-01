Lefkoşa’da Alkollü Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Lefkoşa’da sakin İ.Y.(E-22), evinin önünde araçta oturduğu gerekçesiyle Y.E.B.’nin (E-20) boğazını sıkarak darp edip, bıçakla sol kolundan hafif şekilde yaraladı

Lefkoşa’da Müftü Hilmi Sokak’ta yaşanan olayda, aşırı alkol alan İ.Y. (22), evinin önünde oturan Y.E.B.’ye (20) saldırarak darp etti ve bıçakla yaraladı. Olay, bugün sabaha karşı saat 01.00’de meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, İ.Y., alkollü olduğu sırada, evinin önünde araçta oturduğu gerekçesiyle Y.E.B.’ye yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yarattı. Tartışma büyüyerek şiddet olayına dönüştü. İ.Y., Y.E.B.’nin boğazını sıkarak darp etti ve kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Y.E.B.’nin sol kolundan iki yerden hafif şekilde yaraladı.