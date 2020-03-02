Lefkoşa'da Alkollü sürücü 2 yayaya çarptı!

Yakın Doğu Üniversitesi kampus alanı içerisinde alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen Emre Bostan 2 yayaya çarptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Yakın Doğu Üniversitesi kampus alanı içerisinde meydana geldi.
Emre Bostan (E-25) 106 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki 34 EB 460 plakalı araç ile seyrettiği sırada yaya olarak yolu geçmeye çalışan Muhammet Akengin (E-21) ve Hakan Öner (E-21)'e çarptı.
Kaza sonucu yaralanan her iki yaya Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Muhammet Akengin taburcu olurken, Hakan Öner müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Emre Bostan tutuklandı.
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