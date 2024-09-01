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Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Lefkoşa, 1 Eylül 2024 - Bugün saat 02:00 sıralarında Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazası meydana geldi.
Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Lefkoşa, 1 Eylül 2024 - Bugün saat 02:00 sıralarında Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazası meydana geldi.

Ferhat Atlar (23) yönetimindeki UY 003 plakalı salon araç, 209 miligram alkollü içki etkisi altında ve dikkatsiz bir şekilde kuzey istikametine doğru ilerlerken, Paşa Hotel önüne geldiği sırada yolun solundaki cep içerisinde park halinde bulunan TUD 966 plakalı otobüsün arka kısmına çarptı.

Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, kazaya sebebiyet veren sürücü Ferhat Atlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis, sürücünün alkollü araç kullanması ve dikkatsizliği nedeniyle kazanın gerçekleştiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, yetkililer sürücüleri alkollü araç kullanmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

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