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Lefkoşa'da alkollü sürücü motosikletliye çarptı

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Lefkoşa'da alkollü sürücü motosikletliye çarptı
Lefkoşa'da alkollü sürücü motosikletliye çarptı

13.05.2022 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Sanayi 2. Caddesi üzerinde, Hüseyin AKKUŞ (E-37), yönetimindeki PP 849 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Yar Plus isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sağ kısmından sol kısmına doğru 90 mlgr alkollü içki tesiri altında yolu yaya olarak geçmekte olan Ümit ANUK (E-49)’a çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile sola doğru savrulan PP 849 plakalı motosiklet yolun sol kısmında kaldırım üzerinde park halinde bulunan DT 723 plakalı araca çarpıp durmuştur.

Kazada yaralanan yaya Ümit ANUK kaldırıldığı  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Motosiklet sürücüsü Hüseyin AKKUŞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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