Lefkoşa'da Alkollü Sürücü Trafik Levhasına Çarptı

30 Ağustos 2024 tarihinde saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’nın Üsküdar Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücü trafik levhasına çarptı.
Olayda, Hakan Kalkan'ın yönetimindeki LL 243 plakalı salon araç, 217 miligram alkollü içki tesiri altında bulunuyordu. Kalkan, doğu istikametine doğru ilerlerken, İsmail Beyoğlu Caddesi kavşağına yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum sonucunda araç, yolun solundaki trafik levhasına çarptı.
Kazanın ardından, sürücü Kalkan’ın alkol etkisi altında olduğu belirlendi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.
Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak için alkol etkisi altında araç kullanmama ve dikkatli olma çağrısında bulundu.
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