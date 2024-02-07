Lefkoşa'da Alkollü Sürücünün Kaza Girişimi: İşyerinin Balkonuna Çarptı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN TRAFİK KAZASI Lefkoşa'da Can Kaybı Olmadan Atlatıldı
Lefkoşa, 06 Şubat 2024 - Lefkoşa'nın merkezi bölgelerinden biri olan Osman Örek Caddesi üzerinde, saat 18:30 civarında gerçekleşen bir trafik kazası, alkollü bir sürücünün dikkatsizliğinin vahim sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Michail TİMOTHİS (E-39) isimli sürücü, 240 miligram alkollü içki etkisi altında, KLY 378 plakalı aracıyla batı istikametine doğru seyir halindeyken, Metehan Çemberi'ne yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan aracı, bir işyerinin balkonuna ve sütununa çarparak durabildi.
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