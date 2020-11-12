Lefkoşa'da Altınbaş Trafik Işıklarındaki Arıza Giderildi

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Altınbaş Trafik ışıklarındaki arıza giderildi.
Polisten yapılan açıklamada, trafik ışıklarının yeniden devreye girdiği, kavşağın tüm yönleri ile trafik akışına yeniden açıldığı belirtildi.
Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Altınbaş Trafik ışıklarındaki arıza giderildi.
Polisten yapılan açıklamada, trafik ışıklarının yeniden devreye girdiği, kavşağın tüm yönleri ile trafik akışına yeniden açıldığı belirtildi.
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