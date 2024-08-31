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Lefkoşa'da Altyapı Çalışması Sırasında Toprak Kayması: İşçi Sağ Salim Kurtarıldı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dereboyu-Metehan yolunda devam eden altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan bir işçinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Lefkoşa'da Altyapı Çalışması Sırasında Toprak Kayması: İşçi Sağ Salim Kurtarıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dereboyu-Metehan yolunda devam eden altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan bir işçinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Üzücü Bir İş Kazası Yaşandı"

Başkan Harmancı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Bildiğiniz gibi yoğun ve yorucu bir 3 günlük çalışma temposundayız," diyerek sözlerine başladı. Harmancı, Osman Örek Caddesi'nde (Dereboyu-Metehan çemberi arası) yürütülen derin kanalizasyon geçişi çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldiğini ve bu sırada bir işçinin göçük altında kaldığını belirtti.

"Sağlık Durumunda Herhangi Bir Soruna Rastlanmadı"

Toprak kayması sonrası hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden sivil savunma, itfaiye ve bölgede çalışan diğer ekiplerin özverili müdahaleleri sayesinde işçinin göçük altından çıkarıldığını aktaran Harmancı, "Hastanede yapılan tetkiklerde işçimizin sağlık durumunda herhangi bir sorun tespit edilmedi," dedi.

"Teşekkürlerimi Sunuyorum"

Mehmet Harmancı, olay sırasında hızlı ve yerinde müdahale eden sivil savunma, itfaiye ve hastane personeline teşekkür ederek, "Çalışma arkadaşlarımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olay, altyapı çalışmaları sırasında alınacak güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye yetkilileri, benzer kazaların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

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