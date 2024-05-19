Lefkoşa'da an ve gayri tabii ölüm

08.05.2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bakım evinde yaşamını yitiren Ali YÜKSEL (E-72), 11.05.2024 tarihinde Yuvacık Kabristanlığı’na defnedilmişti.

Ancak ailesi, müteveffanın ölümünde ihmal olabileceğinden şüphelenmesi üzerine Polise başvurmaları sonucu, 16.05.2024 tarihinde mahkemeden temin edilen emir ile müteveffa Ali YÜKSEL’in Yuvacık’taki mezarı açılmış ve akabinde yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin tespit için doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belirleneceği tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.