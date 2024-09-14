  • BIST 9685.49
  • Altın 2813.908
  • Dolar 33.8863
  • Euro 37.5669
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKANarin Güran cinayetinde anne ve abisinin de aralarında olduğu 8 kişi daha tutuklandı!

Lefkoşa'da ana taşıyıcı hattı devreye almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor

» »
Lefkoşa'da ana taşıyıcı hattı devreye almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor
Lefkoşa'da ana taşıyıcı hattı devreye almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor

Geleceği sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Lefkoşa Türk Belediyesi, 36 Milyon TL yatırım ile yenilenen kanalizasyon ana taşıyıcı hattını devreye almak için çalışmalarda son aşamaya geldi.

Çalışmaların tamamlanıp yenilenen sistemin devreye alınması ile birlikte 16 Eylül Pazartesi sabahı Mehmet Akif Caddesi yeniden tamamen araç trafiğine açılacak.

Sürücülerin çalışmalar boyunca trafik işaretleri ve yönlendirmelerine dikkat etmesi rica edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dereboyu'nda Kaza: Araç Kafeye Daldı, Bir Kişi Yaralandı10 Eylül 2024 Salı 08:37
  • Lefkoşa'da İş Kazası: 27 Yaşındaki İşçi Yaralandı09 Eylül 2024 Pazartesi 13:58
  • Lefkoşa'da asfaltlama çalışmaları08 Eylül 2024 Pazar 16:45
  • Gönyeli’de Ev Yangını: Kısa Devre Sonucu Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü08 Eylül 2024 Pazar 14:49
  • Haspolat’ta İş Kazası: Güneş Paneli Temizlerken Yaralandı08 Eylül 2024 Pazar 14:48
  • Lefkoşa’da Sahtekarlıkla Para Temini: Zanlı Tutuklandı08 Eylül 2024 Pazar 14:43
  • Metehan’dan geçerken uyuşturucu ile yakalandı!08 Eylül 2024 Pazar 09:12
  • Lefkoşa Ortaköy'de motosiklet kazası!06 Eylül 2024 Cuma 12:47
  • Gönyeli’de Tehlikeli Yolcu Taşımacılığına 3392,60 TL para cezası uygulandı06 Eylül 2024 Cuma 09:22
  • Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki iş yerinde yangın!04 Eylül 2024 Çarşamba 08:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti