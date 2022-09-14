Lefkoşa'da ani ölüm!

11.09.2022 tarihinde, rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Gazimağusa’da sakin Hatice Gülsen AMBER(K-72), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için “kan ve doku” örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.