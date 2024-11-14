Lefkoşa’da Ani Ölüm: Alev Karabıyıklı’nın Ölüm Sebebi Belli Oldu

Lefkoşa'da dün öğle saatlerinde evinde ölü olarak bulunan 60 yaşındaki Alev Karabıyıklı’nın ölüm sebebi yapılan otopsiyle netlik kazandı. Uzmanlar, Karabıyıklı'nın kalp hastalığı, dissekan aort anevrizma rüptürü ve kalp tamponadı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Olay, Lefkoşa’da büyük üzüntüye yol açarken, polis yetkilileri soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Karabıyıklı’nın ani ve beklenmedik ölümü, yakın çevresi ve tanıdıklarını derinden etkiledi.
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