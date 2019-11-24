Lefkoşa'da ani ve gayri tabi ölüm

ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM
64 yaşındaki Soner Ağınlı’nn aort damarı yırtılması sonucu hayatın kaybettiği belirlendi.
Polisin açıklamasına göre, 22 Kasım tarihinde, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ağınlı’ya dün otopsi yapıldı.
Otopsi sonucunda, ölüm sebebinin “aort damar yırtılması ve iç kanama” neticesinde geliştiği tespit edildi.
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