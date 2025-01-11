Lefkoşa’da Apartman Girişinde Yangın: Maddi Hasar Büyük

Lefkoşa Bolu Sokak’ta bir apartmanın girişinde çıkan yangında elektrik panosu, çocuk bisikletleri, scooter ve bebek arabası zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

11 Ocak 2025 tarihinde saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa Bolu Sokak’ta bir apartmanın girişinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik panosundaki sigortaların aşırı yüklenmesi ve kısa devre yapması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, apartman girişindeki ahşap elektrik panosu, içerisindeki 6 adet sigorta ve 6 adet elektrik sayacı tamamen yandı. Ayrıca, panonun yakınında bulunan 5 çocuk bisikleti, 2 scooter ve bir bebek arabası da yangından zarar gördü.

Yangın nedeniyle apartman giriş kapısı ile merdiven basamaklarındaki duvarlar ısı ve dumandan etkilenerek hasar aldı ve is içinde kaldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için elektrik sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu