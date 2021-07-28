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Lefkoşa'da arabayı çaldılar, sattılar!

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26.07.2021 tarihinde, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde muhafaza edilen araç çalınmıştır.
Lefkoşa'da arabayı çaldılar, sattılar!

26.07.2021 tarihinde, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde muhafaza edilen araç çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.O. (E-30) tutuklanmıştır.    

Yapılan ileri soruşturmada H.O. (E-30)’nun çalmış olduğu aracı A.C.A.(E-25)’ya 500 ABD Doları karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. A.C.A.(E-25) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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