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Lefkoşa'da araç içerisinden yüksek miktarda para çalındı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Lefkoşa'da araç içerisinden yüksek miktarda para çalındı

30.12.2021 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yağmur sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç içerisinden, araç sahibine ait çantada muhafaza edilmekte olan 7000 STG ile 255 TL nakit para ve KKTC pasaportunu çalınmıştır.

            Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen M.S.(E-21) 12.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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