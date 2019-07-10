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Lefkoşa’da araç içinde ölü bulunan kişinin Nijerya uyruklu kayıp genç olduğu tespit edildi

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Polis, pazartesi günü ölü bulunan şahsın, kayıp olan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr olduğunu açıkladı.
Lefkoşa’da araç içinde ölü bulunan kişinin Nijerya uyruklu kayıp genç olduğu tespit edildi

Polis, ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin; “kesici/ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması” olduğunu tespit etti.

 

LEFKOŞA’DA DÜN ARAÇ İÇİNDE ÖLÜ BULUNAN KİŞİNİN NİJERYA UYRUKLU KAYIP GENÇ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

“08.07.2019 tarihinde, Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALR olduğu ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin ‘kesici/ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması’ sonucu olduğu tespit edilmiştir.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”

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