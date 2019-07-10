Lefkoşa’da araç içinde ölü bulunan kişinin Nijerya uyruklu kayıp genç olduğu tespit edildi

Polis, ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin; “kesici/ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması” olduğunu tespit etti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

“08.07.2019 tarihinde, Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALR olduğu ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin ‘kesici/ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması’ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”