Lefkoşa'da Araç Yangını

06.10.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da İkizler Sokak üzerinde, Semra ALİ yönetimindeki salon araç seyir halinde olduğu sırada muhtemelen makine bölümündeki benzin kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümündeki elektrik ile plastik aksamlar ve aracın ön kaputu yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.