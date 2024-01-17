Lefkoşa’da araç yangını!

Lefkoşa’da Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bugün saat 09.00 sıralarında seyir halindeki GS 177 plakalı araçta yangın meydana geldi.
İtfaiye ekipleri olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı. Araç yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Lefkoşa’da Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bugün saat 09.00 sıralarında seyir halindeki GS 177 plakalı araçta yangın meydana geldi.
İtfaiye ekipleri olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı. Araç yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor.
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