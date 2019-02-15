Lefkoşa’da aracın çarptığı 26 yaşında kadın ağır yaralandı

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Shahlo Bekenova ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 19:50 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, Merve Türksev, yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şefler Pastanesi önlerine geldiği zaman o esnada yolu karşıdan geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Shahlo Bekenova’ya çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan 26 yaşındaki yaya Shahlo Bekenova kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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