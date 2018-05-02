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Lefkoşa'da aracın çarptığı motosikletli yaralandı

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Lefkoşa'da aracın çarptığı motosikletli yaralandı
Lefkoşa'da aracın çarptığı motosikletli yaralandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün, saat 18:15 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde, Aziz Erbekir (E-61), yönetimindeki DC 637 plakalı araç ile yolun solunda önü doğu istikametine doğru park halinde bulunduğu sırada hareket edip geriye U dönüşü yaptığı sırada o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Cemal Tanpınar (E-30) yönetimindeki JL 882 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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