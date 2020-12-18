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Lefkoşa'da araçtan cüzdanı çalmıştı

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Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Victor Sopuluchukwu Okoye dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa'da araçtan cüzdanı çalmıştı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Victor Sopuluchukwu Okoye dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, zanlının 13 Aralık 2020 tarihinde, 11.00-14.30 saatleri arasında Lefkoşa’da Mehmet Hamurcu’ya ait FJ 127 plakalı Volkswagen Polo marka aracının sol ön koltuğu üzerindeki siyah renk erkek kol çantasını sirkat ettiğini kaydederek, zanlının çantanın içerisinde bulunan siyah renkteki deri cüzdan içerisindeki bin 200 TL nakit para, numarasını bilmediği TC ile KKTC sürüş ehliyeti ve TC Kimlik kartını da çaldığını dile getirdi. Soruşturmanın 16 Aralık 2020 tarihinde başlatıldığını ifade eden Karagil, başlatılan soruşturma kapsamında zanlının incelenen kamera kayıtlarından şüpheli olarak tespit edildiğini anlattı. Karagil, kamera incelemelerinin ardından zanlının ikametgâhının tespit edildiğine işaret ederek, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ışığında zanlının ikametgâhında arama yapıldığını vurguladı. Yapılan arama sonucunda ise sirkat edilen tüm eşyaların bulunduğuna dikkat çeken Karagil, ayrıca 470 TL tutarında nakit paranın da bulunarak emare alındığını söyledi. Karagil, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirterek, zanlının gönüllü ifade vermediğini ancak eksik olan parayı harcadığını beyan ettiğini açıkladı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığına dikkat çeken Karagil, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının öğrenci statüsünde olmasını ve herhangi bir sabıkasının bulunmamasını göz önünde bulundurarak ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 2 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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