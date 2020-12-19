Lefkoşa’da asayiş denetimi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 18-19 Aralık tarihleri, 21.00 – 01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 18-19 Aralık tarihleri, 21.00 – 01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren gece kulüplerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Denetimlerde ayrıca KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 2000 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 747 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç ise trafikten men edildi.