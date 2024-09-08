Lefkoşa'da asfaltlama çalışmaları

İrsen Küçük Ortaokulu-Metehan Çemberi arası asfaltlama çalışması tamamlanıyor.
İrsen Küçük Ortaokulu-Metehan Çemberi arası asfaltlama çalışması tamamlanıyor. pic.twitter.com/H0AyiO8DFP— Lefkoşa Türk Belediyesi (@LefkosaTurkBld) September 8, 2024
İrsen Küçük Ortaokulu-Metehan Çemberi arası asfaltlama çalışması tamamlanıyor.
İrsen Küçük Ortaokulu-Metehan Çemberi arası asfaltlama çalışması tamamlanıyor. pic.twitter.com/H0AyiO8DFP— Lefkoşa Türk Belediyesi (@LefkosaTurkBld) September 8, 2024
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.