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Lefkoşa'da asfaltlama çalışmaları

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Lefkoşa'da asfaltlama çalışmaları
Lefkoşa'da asfaltlama çalışmaları

İrsen Küçük Ortaokulu-Metehan Çemberi arası asfaltlama çalışması tamamlanıyor.

 

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