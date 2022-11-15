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Lefkoşa’da Atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

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Lefkoşa’da Atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
Lefkoşa’da Atatürk Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende ilk olarak anıta çelenkler sunuldu ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi…

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından anıt özel defteri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Tatar özel deftere şunları yazdı;
“En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’nin yardım ve desteğiyle haklı ve kutsal mücadelemize devam ederken “Kahraman olarak nitelendirdiğiniz Türk ordusunun koruması ve güvencesinde kendi vatanımızda kendi devletimizin çatısı altında hür ve korkusuz olarak yaşıyoruz. Manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz; her ne pahasına olursa olsun Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. “Tek dişi kalmış canavar üzerimize gelse de devletimizi, özgürlüğümüzü egemenliğimizi ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz Ruhunuz şad olsun”.

Türkiye Cumhurbaşkanı temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da KKTC’nin 39’uncu yıldönümünü Kıbrıs Türkleri ile fikir ve gönül birliği içinde coşku ve gururla kutladıklarını ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türkü ve KKTC’nin yanında olacağını, hak ve hukukunu korumayı sürdüreceğini belirtti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğinin altını çizerek “ölürsem şehit, kalırsam gazi” şiarıyla her türlü yıkıcı girişime karşı dimdik ayakta olacağını ve hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğini vurguladı.

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