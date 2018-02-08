Lefkoşa'da av tüfeği ile meyhaneye daldı...

Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma Ve Tasarrufu
07.02.2018 tarihinde, saat 24:00 sıralarında, Lefkoşa’da A.L.(E-36), Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren “Şeher Meyhanesi” isimli iş yerinede çok gürültü yapıldığı ve meyhane içerisindeki müziği kapatmak amacı ile tasarrufunda bulunan av tüfeği ile girip, müziğin kısılması hususunda meyhane görevlilerine uyarıda bulunduktan sonra av tüfeği ile birlikte olay yerinden ayrılmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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