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Lefkoşa’da Ayça Alav’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlılar, 3 gün tutuklu kalacak

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Lefkoşa’da Ayça Alav’ın iş yerinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlılarının olay mahallinden kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen Frank Leon Dongho ve Saddam Hüseyin, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.
Lefkoşa’da Ayça Alav’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlılar, 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Ayça Alav’ın iş yerinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlılarının olay mahallinden kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen Frank Leon Dongho ve Saddam Hüseyin, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ın öldürülmesiyle ilgili yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Kamerunlu  Franck Leonel Wouobeng Dongho, Pakistanlı  Sadam Hussain dün mahkemeye çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil olayla ilgili detayları aktardı. Polis, zanlıların taammüden adam öldürme ve soygun suçlarıyla bağlantılı tutuklandıklarını söyledi.

Polis,  Kamerunlu 2 zanlının, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bavul satış yeri olan Hit Bit isimli iş yerinde iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, üzerine koli bandı sardıklarını, ağzına havlu tıkıp koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi.

Polis, zanlıların daha sonra yakınlarda faaliyet gösteren Alav Döviz’e giderek, tespit edilemeyen miktarda döviz ve TL ile Alav’ın içerisinde para ve cep telefonu bulunan çantasını çaldıklarını açıkladı.

Polis, maktulün kızının okul çıkış saatinde annesinin gelmemesi üzerine okul yönetiminin bir yakınlarına haber verdiğini, endişelenen yakının da polise durumu bildirdiğini açıkladı. Polis, yapılan araştırmalar sonucu saat 21.00 sıralarında Alav’ın cesedinin Hit Bit’te bulunduğunu ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, katil zanlıların kim olduğunun tespit edilebilmesi üzerine kamera görüntülerinin incelediklerini, Saddam Hüseyin’in aracıyla zanlıları almaya geldiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, Saddam Hüseyin’in zanlıları Dongho’nun evine götürdüklerini, oradan da sınıra yakın bölgeye götürüp, Güney Kıbrıs’a kaçmalarına yardım ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların kaçarken, Alav’ın cep telefonunu yol üzerindeki bir marketin park alanındaki boş kutuya attıklarını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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