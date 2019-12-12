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Lefkoşa'da bakıcı şoku!

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Lefkoşa'da bakıcı şoku!
Lefkoşa'da bakıcı şoku!

Lefkoşa’da bakıcı olarak çalıştığı evden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan sanık Raviya Yoldashova 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Nüvit Gazi açıkladı.

Başkan Nüvit Gazi, sanığın 2019 yılı Temmuz-Ekim ayları içerisinde Lefkoşa’da çalışmakta olduğu Ramadan Eyyam’a ait ikametgâh içerisinden toplam bin 334 TL değerinde eşya çaldığının altını çizdi. Gazi, konu suçların ülkede yaygınlaştığının altını çizdi. Gazi, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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