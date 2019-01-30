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Lefkoşa’da bankada sırada bekleyen bir kişiden 31.000 TL çalındı

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Lefkoşa'da güpegündüz adam çarptılar
Lefkoşa’da bankada sırada bekleyen bir kişiden 31.000 TL çalındı

Ferhat Yılmaz isimli şahsın elinden 31.000 TL çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün, saat 14.42 sıralarında Lefkoşa’da terminal bölgesinde faaliyet gösteren bir banka içerisinde işlem için sıra bekleyen Ferhat YILMAZ isimli şahsın elinde tutmakta olduğu, içerisinde 31.000 TL nakit paranın bulunduğu zarf kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından elinden alınarak çalınmıştır. Bahse konu şahıs, banka dışında bekleyen başka bir erkek şahısla birlikte olay yerinden koşarak uzaklaşmışlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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