Lefkoşa'da Bar'da kavga çıktı! Başına cam şişe vurdu!

04.01.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bar içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu H.K.(K-26), E.S.(E-21)’nin başına cam şişe ile vurmak suretiyle başında kesi oluşmasına sebep olmuş, E.S. ise, H.K.’nin alnına kafasıyla vurmak suretiyle adı edileni darp etmiştir.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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