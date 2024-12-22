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Lefkoşa’da bazı bölgelerde 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

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Lefkoşa’da Pazar günü (yarın) orta gerilim elektrik şebekesinde bakım-onarım çalışması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 15:00 ile yaklaşık 19:00 saatleri arasında geniş bir bölgede elektrik kesintisi yaşanacak.
Lefkoşa’da bazı bölgelerde 4 saatlik elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’da Pazar günü (yarın) orta gerilim elektrik şebekesinde bakım-onarım çalışması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 15:00 ile yaklaşık 19:00 saatleri arasında geniş bir bölgede elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle sıralandı:

  • Benli Gıda civarı, Vedat Benzinci karşısı (kuzeyi), Yenikent Oypaş Sitesi civarı, Eski Gönyeli-Kanlıköy Yolu, S.O.S Çocuk Köyü civarı.
  • Şht. Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve çevresi.
  • B.R.T.K., Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ve civarları, Hamitköy Anıttepe Bölgesi.
  • Lefkoşa Fuar Alanı ve civarı, Gönyeli Çemberi civarı, Devlet Hastahanesi civarı, Göçmenköy Bölgesi.
  • Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve civarı, Ortaköy Sivil Savunma ve civarı, Cezaevi.
  • Sanayi Bölgesi’nin kuzey kısımları, Atatürk Spor Kompleksi ve civarı, Demir Market, LCW binası ve çevresi, Mülk Sitesi ve askeri birlik arasında kalan bölgeler.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatlerden daha erken veya geç verilebileceğini, bu nedenle şebekede her an elektrik varmış gibi davranılmasının hayati önem taşıdığını bildirdi.

Bölge halkından mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları istenirken, KIB-TEK, vereceği rahatsızlık için özür diledi.

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