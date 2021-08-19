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Lefkoşa’da Bazı Bölgelere 5 Saat Elektrik Verilemeyecek

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Lefkoşa’da Bazı Bölgelere 5 Saat Elektrik Verilemeyecek
Lefkoşa’da Bazı Bölgelere 5 Saat Elektrik Verilemeyecek

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı ile Vedat Benzinci’nin güney kısmında kalan bölgelere, yarın yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında, Metehan Sınır Kapısı ile Vedat Benzinci’nin güney kısmında kalan bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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