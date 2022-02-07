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Lefkoşa’da bazı bölgelere bugün 7 saat süresince elektrik verilemeyecek

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Lefkoşa’da bazı bölgelere bugün 7 saat süresince elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Lefkoşa’da bazı bölgelere bugün 7 saat süresince elektrik verilemeyecek

Lefkoşa’da bazı bölgelere bugün 7 saat süresince elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle, bugün 09.00 – 16.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyine elektrik verilemeyecek.

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