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Lefkoşa’da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

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Lefkoşa’da yarın yapılacak bisiklet sürüşü nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak
Lefkoşa’da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından yarın Lefkoşa şehir içinde düzenlenecek halk sürüşü nedeniyle bazı kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Polis’ten yapılan açıklamada, sürüşün saat 19.00’da Lefkoşa Girne Kapısı önünden başlayıp, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu)-Bedrettin Demirel Caddesi-Atatürk Caddesi-Terminal Çemberi ve Gazeteci Kemal Aşık Caddesi yol güzergâhı takip edilerek Girne Kapısı’nda sona ereceği bildirildi.

Bisiklet sürüşünün yapılacağı güzergahta sporculara motorlu polis eskortunun eşlik edeceği ve geçilecek güzergahtaki tüm kavşak ve çemberlerin polis tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

Polis, bisiklet sürüşü devam ettiği sürece, söz konusu yol güzergahını kullanacak sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri; trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında da bulundu.

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