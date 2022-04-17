  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Lefkoşa'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılıyor

» »
Lefkoşa'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılıyor
Lefkoşa'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılıyor

Lefkoşa’da yarın bisiklet yarışı nedeniyle Metehan - Alayköy Çevre yolunun bir bölümü 10.00-14.00 arası araç trafiğine kapatılacak

Polisten yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Metehan - Alayköy Çevre yolu üzerinde düzenelencek olan Okullar Arası Bisiklet Yarışı kapsamında; Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi ile Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerindeki  Gönyeli Ağıllar Çemberi arasındaki yol, 10:00 - 14:00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Yarışların devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yol üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak?14 Nisan 2022 Perşembe 08:40
  • Lefkoşa'da Korkutan Kaza! Araç Takla Attı11 Nisan 2022 Pazartesi 00:12
  • Okulun Güvenlik Görevlisi Darp Edildi10 Nisan 2022 Pazar 15:17
  • Lefkoşa'da Trafik Kazası... Araç Motosikletliye Çarptı08 Nisan 2022 Cuma 18:44
  • Yoğun bakımda 'eylem' kararı08 Nisan 2022 Cuma 14:53
  • Tatar: Erenköy'ü Hiçbir Zaman Unutmamak Tarihini Yeni Nesillere İyi Anlatmak Gerek06 Nisan 2022 Çarşamba 15:59
  • Otelde Kundaklama05 Nisan 2022 Salı 14:34
  • Lefkoşa'da Korkutan Kaza04 Nisan 2022 Pazartesi 19:21
  • Lefkoşa'da Kaza03 Nisan 2022 Pazar 11:42
  • Önce Soydu Sonra Soyulup Darp Edildi03 Nisan 2022 Pazar 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti