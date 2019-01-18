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Lefkoşa'da bıçaklama: Babasını bıçakladı!

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Babasını bıçakladı!
Lefkoşa'da bıçaklama: Babasını bıçakladı!

17.01.2019 tarihinde, saat 16:45 sıralarında, Lefkoşa’da R.K.(E-25), ikametgahı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan bıçak ile babası Kemal .K’i sağ omuz kısmından ciddi şekilde, dudak ve alt çene kısmından ise yüzeysel olarak yaraladı.

Olayda yaralanan Kemal K. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

R.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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