Lefkoşa’da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

01 Temmuz 2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Akdeniz Sokak üzerinde kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. T.K. (E-80) ile Ö.K. (E-56) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında T.K., tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla Ö.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ö.K., Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Olayın ardından saldırgan T.K. polis tarafından tutuklanırken, “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve rahatsızlık” suçlarından soruşturma başlatıldı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.