Lefkoşa'da Bina Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor

Bedrettin Demirel Caddesi'nde bir binadan çalınan 208 çift sürmeli alüminyum pencere, 37 adet klima ve diğer malzemelerle ilgili soruşturmada E.K. (E-38) tutuklandı. Olayla ilgili detaylar soruşturma altında.

Lefkoşa'da Bina Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar Olayı

01-20 Şubat 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa'nın merkezinde, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda dikkat çeken bir hırsızlık vakası yaşandı. Binanın içerisinden toplamda 208 adet çift sürmeli alüminyum pencere, 37 adet 24 KW'lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratör çalındı.

Olayla ilgili yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, şüpheli E.K. (E-38) ile mesele arasında bağlantı tespit edildi ve E.K. tutuklandı. Ancak, soruşturma süreci hala devam etmektedir ve olayın detayları üzerinde titizlikle durulmaktadır.