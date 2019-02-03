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Lefkoşa'da bina yıkıldı aile sokakta kaldı

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Lefkoşa surlar içinde yıkılan bina neticesinde aile sokakta kaldı. Sosyal medyadan yetkililerden yardım çağrısı yapıldı..
Lefkoşa'da bina yıkıldı aile sokakta kaldı

Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde kerpiç bir ev tümüyle çöktü, evde yaşayanlar canını son anda kurtardı, bir dram yaşandı.

Surlariçi'ndeki tahribata bir yenisi eklenirken, İtfaiye olaya müdahale etti.

Anibal Restoran'ın arka sokağındaki çökme, başkentte korkulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde Reşadiye Sokak üzerinde bulunan iki katlı ev çöktü… Polisten yapılan açıklamaya göre Ufuk Barani’nin kalmakta olduğu kerpiç ev kullanılamaz hale geldi… Yıkılan evin bitişiğinde bulunan bir evin de odası yıkılarak hasar gördü…

Olay sırasında evde birinin bulunmaması olası bir faciayı önledi…

Bir ev tamamen çökerken, bitişikteki evde de tehlike oluştu.Yıkılan bina neticesinde aile sokakta kaldı. Sosyal medyadan yetkililerden yardım çağrısı yapıldı..

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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