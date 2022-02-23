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Lefkoşa'da bir araç yayalara çarptı, 2 yaralı

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Lefkoşa'da bir araç yayalara çarptı, 2 yaralı
Lefkoşa'da bir araç yayalara çarptı, 2 yaralı

Lefkoşa'da bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada bir araç yayalara çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre saat 15:30 sıralarında,  Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Töre GÜRKAN (E-35), yönetimindeki SZ 927 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Garanti Bankası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinden yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Levent Savaş ÖZVEREL (E-57) ve Zerrin ÖZVEREL (K-56)'e çarptı. 

Kaza sonucu yaralanan her iki yaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Soruşturma devam ediyor

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