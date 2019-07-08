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Lefkoşa'da bir aracın bagajında ceset bulundu! (Güncellendi)

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Lefkoşa'da bir aracın bagajında ceset bulundu!
Lefkoşa'da bir aracın bagajında ceset bulundu! (Güncellendi)

Lefkoşa'da bir aracın bagajında ceset bulundu!

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan bir aracın bagajında ceset olduğu şüphesiyle polis araştırma yapıyor.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve polis araba üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

Lefkoşa Okullar yolu olarak bilinen bölgede park halindeki bir aracın bagajında yabancı uyruklu bir kişiye ait ceset bulundu.

Ceset şu an Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor.

Ceset  bulunan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldı.
 

detaylar geliyor

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