Avrupa Müzik Geceleri kapsamında yarın akşam Cahit Kutrafalı Quartet ve Sara So Far katılımıyla Lefkoşa’da Bandabuliya Sahne’de “Lefkoşa’da Bir Caz Gecesi” isimli etkinlik gerçekleşecek.

AB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Saat 20.30’da başlayacak konserde, Sara Makipaa (vokal), Cahit Kutrafalı (bas gitar), Charis Ioannou (saksafon), Ermis Michail (gitar), Stelios Xydias (vurmalı çalgılar) sahne alacak.

AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Mali Yardım Programı çerçevesinde, sanat, müzik ve kültürel miras hakkında farkındalık yaratmaya yönelik bir dizi faaliyet desteklendiği kaydedilen açıklamada, bunların arasında, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından yürütülen “Sanat Aracılığıyla Yüzleşme” projesi ve Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) tarafından yürütülen “Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası” projesi gösterildi.

Avrupa Birliği’nin ayrıca 2012 yılından beri Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi (UNDP) aracılığıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yürütülen çalışmaları desteklemek üzere Kıbrıs’ın kültürel mirasının korunması için 14.7 milyon Euro temin ettiği belirtildi.