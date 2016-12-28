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Lefkoşa'da bir gecede 7 iş yeri soyuldu!

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Lefkoşa'da bir gecede 7 iş yeri soyuldu!
Sabah saat 02.00'dan itibaren soygunlar başladı...

Kıbrıs Gazetesi’den Emine Uysal’ın haberine göre, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nden başlayarak Dereboyu olarak bilinen Bedrettin Demirel Caddesi'ne kadar 7 işyeri, camları kırılarak soyuldu.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, sabah saat 02.00'ten başlayarak dükkanların vitrin camlarının bazılarına tuğla, bazılarına da gaz tüpü atarak kırdı.

Toplamda 7 işyerine giren hırsız veya hırsızlar, kimi yerden yazar kasa çalarken kimisinin kasasından çek ve nakit para çaldı. Soyular işlerleri arasında mağazalar ve bir de süpermarket bulunuyor.

Polis, güvenlik kameralarındaki görüntüleri incelerken işyeri sahiplerinin de ifadelerini alıyor. Hırsızlıklarla ilgili soruşturma sürüyor.

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