Lefkoşa'da bir restoranda çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Lefkoşa'da bir restoranda çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Lefkoşa'da, faaliyet gösteren bir restoran içerisinde çalışmakta olan 40 yaşındaki Ş.Ö. aralarında çıkan bir tartışma sonucu Atahan Hayıtbayev'i ciddi şekilde darp etti.

Dün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da, faaliyet gösteren bir restoran içerisinde çalışmakta olan Ş.Ö.(E-40), aralarında çıkan tartışma sonrası Atahan Hayıtbayev’e kafa atması sonucu Atahan Hayıtbayev’in burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.



Polisin soruşturması devam ediyor.