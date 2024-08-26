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Lefkoşa'da bisiklet kazası... Hayati tehlikesi sürüyor...

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Lefkoşa’da meydana gelen kazada bisiklet sürücüne çarparak ağır yaralayan salon araç sürücüsü A.Ş tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa'da bisiklet kazası... Hayati tehlikesi sürüyor...

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru Murat Boduroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 25.08.2024 tarihinde saat 21.45 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi boyunca YM 274 plakalı çift Kabinli aracı soldan birinci şerit içerisinde güney istikametine doğru kullanan zanlının seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi yol kavşağında bulunan Çangar Çemberine geldiğinde dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapması sonucu, o esnada sağından gelip doğu istikametinde çemberi dolaşmakta olan Lefkoşa’da sakin Muhammad Ahsaan yönetimindeki bisikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk yardım tedavisinden sonra beyinde kanama teşhisi ile yoğun servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis memuru, YM 274 plakalı araç sürücüsü zanlının suçüstü tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının 37 yıldır KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu, TC vatandaşı olduğunu söyledi. Polis memuru, yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. 

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kazanın meydana geldiği yolun çevresindeki kameraların inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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