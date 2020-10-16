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Lefkoşa^da bitcoin hırsızlığı

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Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan tutuklanan zanlı Mehmet Göv yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa^da bitcoin hırsızlığı

Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan tutuklanan zanlı Mehmet Göv yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Göv’ün Lefkoşa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  14.10.2020 tarihinde saat 11.20'de Lefkoşa'da aynı yerde sakin Mehmet Göv’ün arkadaşı olan Kübra Çelik’e ait Ziraat Bankası hesabına Bitcoin isimli sanal para satışından elde ettiği 50.000TL parayı kendisine verilmek üzere havale edip adı edilene vermeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edilmesine müteakip Küçük Kaymaklı bölgesi okullar yolu sokak üzerinde bulunan 70 numaralı isimsiz apartmanın arka kısmında gömülü vaziyette konu paranın bir kısmı olan 13 bin 400 TL nakit para tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, soruşturma neticesinde sirkat edilmiş olan 50 bin TL paranın 13 bin 400 TL’sinin tespit edildiğini ancak 36 bin 600 TL para ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, bu aşamada soruşturmanın salimen devam ettirebilmek için zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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