Lefkoşa'da BOMBA ihbarı, trafik akışı durduruldu.
Lefkoşa'da Girne Kapısı yanında bulunan Yüzüncü Yıl Parkı'nda yapılan bomba ihbarı sonucunda polis olay yerinde inceleme yapıyor.
Trafik akışı Lefkoşa AKM yolundan yapılmaya çalışılıyor.
Polis Bomba ihbar uzmanları olay yerinde.
Olay yerinde 2 adet şüpheli çanta bulunuyor.
Polis şüpheli çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanıyor.
BOMBA uzman ekibi Yüzüncü Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paketi patlattı.
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