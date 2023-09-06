Lefkoşa'da bomba! İşte detaylar...

Lefkoşa’da Bomba!!!

PATLAYICI MADDE KULLANARAK MALA TAHRİBAT YAPMAK VE KASTİ HASAR

05.09.2023 tarihinde saat 22:35 raddelerinde Lefkoşa-Küçükkaymaklı da Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Emlak Dünyası isimli iş yerinin kuzey kısmındaki giriş kısmına kimliği meçhul şahıs/lar tarafından bırakılan nevi henüz tespit edilemeyen , patlayıcı maddenin patlaması sonucu iş yerinin vitrin camları ile dış ve iç duvarları hasar görmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.