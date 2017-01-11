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Lefkoşa'da Bomba Paniği

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Lefkoşa'da Bomba Paniği
Lefkoşa'da Bomba Paniği

Lefkoşa'da Bomba Paniği

Lefkoşa DEVPA Market önünde bomba paniği yaşandı.

Polis olay yerinde...

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