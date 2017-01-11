Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
76.911
Altın
147,154
Dolar
3,8518
Euro
4,0654
Lefkoşa
3 °C
Mağusa
5 °C
Girne
5 °C
Güzelyurt
5 °C
İskele
5 °C
İstanbul
1 °C
Ankara
-5 °C
Uluslararası Af Örgütü: "Barbaros Şansal’ı serbest bırakın"
Lefkoşa'da büyük dolandırıcılık
Mahkemeden TKP'nin yeniden kurulmasına RET!
LTB’den "Özel Anne ve Özel Çocuk" konulu seminer
Eide’den konferansa ilişkin açıklama
“Eşi benzeri görülmemiş ilerleme”
BM eski Genel Sekreteri Ban Kı-Moon'un akrabalarına rüşvet teşebbüsü suçlaması
"Karpaz'ıma dokunma!"
KAR-İŞ, eylem hazırlığında
Obama Chicago’da veda konuşması yaptı
Afganistan’da valiliğe düzenlenen saldırıda 11 kişi öldü
Lefkoşa'da Bomba Paniği
BM Genel Sekreteri, BM’nin görevini hatırladı
Solomon Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem
Teklifin birinci maddesine 347 kabul oyu verildi
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
GÜNEY KIBRIS
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
YAZARLAR
SON DAKİKA
İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!
Lefkoşa'da Bomba Paniği
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
11.01.2017 10:13
Lefkoşa'da Bomba Paniği
Lefkoşa'da Bomba Paniği
Lefkoşa DEVPA Market önünde bomba paniği yaşandı.
Polis olay yerinde...
Etiketler:
lefkoşa
,
bomba
,
devpa
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mahkemeden TKP'nin yeniden kurulmasına RET!
Mahkemeden TKP'nin yeniden kurulmasına RET! Yüksek İdare Mahkemesi, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kuruluşu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.
"Karpaz'ıma dokunma!"
Bağımsızlık Yolu, UBP-DP azınlık hükumetini, Karpaz'ın yapılaşmaya açılacağı ile ilgili aldığı kararlar üzerine eleştirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
KAR-İŞ, eylem hazırlığında
Kamu Araçları Birliği KAR-İŞ, yolcu tarifesinde yeni düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti.
Lefkoşa'da Bomba Paniği
Lefkoşa'da Bomba Paniği
TCEP: "Akile için adalet istiyoruz"
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, 30 Aralık’ta kendi evinin balkonu altında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Akile Nacisoy’un ölümünün kendilerini derinden sarstığını belirtti.
KKTC'nin ünlü avukatı, meslekten men edildi
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Disiplin Kurulu, ülkemizin en ünlü hukukçularından olan Menteş Aziz’i, “müvekkiline ait parayı müşteriye vermemekten” suçlu buldu
UBP-DP azınlık hükümeti zam rekoru kırdı
10 Ocak 2017 Salı 12:40
Yılmabaşar: "Zamlarla birlikte topluma büyük darbe vuruldu"
10 Ocak 2017 Salı 12:36
Erdoğan Çipras ile telefonda görüştü
09 Ocak 2017 Pazartesi 18:32
Adem, Gülle ve Korhan TKP’ye katıldı
09 Ocak 2017 Pazartesi 15:30
Büyükkonuk’ta tarla günü ve gece eğitimi
09 Ocak 2017 Pazartesi 10:29
Bir zam da İnternete geldi!
09 Ocak 2017 Pazartesi 10:12
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor
09 Ocak 2017 Pazartesi 10:04
277 sefer daha iptal edildi!
09 Ocak 2017 Pazartesi 10:02
DEV-İŞ ve CAS emekçilerinden hükumete 8 soru
09 Ocak 2017 Pazartesi 09:57
TKP gücüne güç katıyor
09 Ocak 2017 Pazartesi 07:10
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe Avrupa'da da durmuyor!
Rakip Kiev, hedef zafer.
Michael Schumacher'den kötü haber...
Bu maç futbol tarihine geçti!
LeBron James'e 100 milyon dolarlık teklif
GG yönetimi adım adım
Olimpiyatlarda 2. cinsel taciz tutuklaması
İşte Süper Kupa finalinin hakemi
Futbolun kuralları değişiyor!
Maraş transfere başladı
İşte UBP ve DP'nin hükümet programı
Mezar'da Emeklilik Yolda
Berlin'de bombalı araç patladı
Mağusa’da bomba paniği
Gönyeli'de askeri birliğin yanında bomba şüphesi!
Canımız onlara emanet
İşte Ankara'da patlama anı (video)
Lefkoşa – Girne yolunda feci kaza
1/20
FOTO GALERİ
Koopbank'tan Coşkulu Kutlama
Akıl almaz hapishane üretimi silahlar
Aşırı yağış, yolu çökertti!
KTÖS'ün çok konuşulan ajandasından kesitler
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Lefkoşa'da Bomba Paniği
KKTC'nin ünlü avukatı, meslekten men edildi
“Nikos ve Mustafa çözümle dönün!”
Liderler bugün saat 11'de bir araya gelecek
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
YAZARLAR
Hare ERGEN
Meçhul İnsanlık Kuyusu
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Ayşegül Garabli
Kavimler göçü gibiydi…
Arif Alasya
Cenevre Öncesi…
Ediz TUNCEL
Yılbaşılıklar…
Mesut GÜNSEV
Sevginin Kokusu
Hatice İNTAÇ
Nereye doğru gidiyoruz?
Cenk DİLER
Görevi ihmalin sonucu ölüm olursa…
Taner ULUTAŞ
Bir sabah gözlerimizi Federal Kıbrıs’ta açabiliriz
Münür Rahvancıoğlu
Faşizme İnat: Yaşasın Hayat
Melin ULUÇ
Çocuğunuz internete bağlansın ama bağımlı olmasın
Fırat Borak
Yeni Bir Yıl “2017”
Nezihi BEYAZ
Dişli Çıktılar
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
Oshan SABIRLI
Mont Pelerin ve bilinmeyenler
Adem KAVAZ
Gerçek arkadaş mıyız?
Ali Şahin
Hayat Birleşik Bir Mücadeleye Çağırıyor
Derviş DOĞAN
Şimdi masayı nasıl temizleyeceğim?
Ali ÜNCÜ
2013’ten Notlar
Celal Özkızan
Bir sabah uyandığında kendini Avrupa Birliği’nde bulmak
Mertkan HAMİT
Kuzey Kıbrıs Akdeniz’in İncisi Değildir, Bir Lahana Tarlasıdır!
Turgut ÇALICI
Konferanstan sonra düşündüklerim!
Hasan Yıkıcı
Kaybettik
Erkut YILMABAŞAR
Başımız büyük dertte!
Redif EKİNCİ
Sosyal gündem...
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
Yaşamına son vermeye çalıştı!
Sendikal Platformun gev ve eylemi başladı
UFO'lar Türkiye'ye saldırdı(!)
Cem Yılmaz'ın oğluyla paylaştığı video sosyal medyayı salladı..
1
2
3
4
5
6
7
8
YAŞAM
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu değişiyor!
Kim Milyoner Olmak İster'in sucunucu Kenan Işık 21 Mart 2014'te beyin kanaması geçirmiş, programı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı.
Ay'ın oluşumuyla ilgili yeni teori!
Bilim adamları, Dünya'nın uydusu Ay'ın oluşumunu açıklayan tek büyük çarpışma teorisinin aksine çok sayıda küçük çarpışmalar sonucunda meydana gelen küçük uyduların birleşmesiyle oluştuğuna ilişkin yeni bir teori ortaya attı.
Koopbank'tan Coşkulu Kutlama
Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) ve iştirakleri, Acapulco Otel’de geçtiğimiz cumartesi akşamı yeni yıl balosunda bir araya geldi. Yaklaşık 900 kişinin katıldığı gecede, 30 yılı aşkın süredir Koopbank’ta çalışan 51 personele plaket takdim edildi.
Ay'ın haritası yeniden çizilecek
Bilim insanları, Ay'ın yüzeyine ait birçok ayrıntıyı net şekilde gösterecek haritayı gelecek yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyor
EĞİTİM
AB 128 kişiye burs verecek
Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik burs programına başvurular yarından itibaren kabul edilmeye başlanıyor. Başvurular 10 Mart’a kadar kabul edilecek.
Berova: "Ülke eğitimi adına bir ilk"
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, okul ziyaretleri çerçevesinde Haspolat İlkokulu, Minareliköy Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu ve Değirmenlik Anaokulu’nu ziyaret etti.
UKÜ’de “Türkmenistan Tarafsızlık Günü”
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde “Türkmenistan Tarafsızlık Günü” etkinliği düzenlendi.
LAÜ öğrencilerinden drama çalışması
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Kömleksiz öncülüğünde Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri “Yeni Yıla Merhaba” isimli drama çalışması düzenlediler.
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Rio2016
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Site Haritaları
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.